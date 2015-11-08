​Пентагон: США будут сдерживать действия России с помощью военных средств

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты считают, что Россия бросает вызов международному порядку, и намерены противостоять ей с помощью политических, военных и экономических средств.

Как передает Report, об этом заявил в субботу министр обороны США Эштон Картер, выступая на военно-политической конференции в мемориальной библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли (штат Калифорния).

"В Европе Россия нарушает суверенитет Украины и Грузии и активно запугивает страны Балтии, а в Сирии подливает масла в огонь опасного конфликта, усиливая экстремизм, против которого сама хотела бороться", - утверждал глава Пентагона.

Но самую большую обеспокоенность, по его словам, вызывает "бряцание ядерным оружием, которое ставит под сомнение приверженность российского руководства сохранению стратегической стабильности".

"Мы не стремимся к холодной или горячей войне с Россией и не хотим, чтобы она была нашим врагом", - заверил Картер.

Вашингтон по-прежнему намерен сотрудничать с Москвой в тех областях, "где их интересы совпадают", сказал он, приведя в качестве примера взаимовыгодного партнерства подготовку соглашения по ядерной программе Ирана.

Но Соединенные Штаты, подчеркнул шеф Пентагона, будут защищать свои интересы и интересы своих союзников, в том числе с помощью военных средств. В этих целях, сообщил он, США "модернизируют свой ядерный арсенал" и осуществляют инвестиции в разработку современных систем вооружений, включая новый стратегический бомбардировщик и лазерное оружие.

Помимо России, считает он, серьезный вызов американским интересам бросает Китай, который наращивает военную мощь и пытается использовать ее для решения территориальных споров со своими соседями в регионе. Тем не менее, США настроены на дальнейшее расширение связей с КНР по всем направлениям, включая военное, заверил министр обороны. Он подтвердил, что в следующем году намерен посетить с визитом Пекин по приглашению китайского руководства.