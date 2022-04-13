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Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США из-за Украины

Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США из-за Украины Пентагон соберет закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения возможности отрасли поддержать Украину в войне против российских оккупантов
Другие страны
13 апреля 2022 г. 09:41
Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США из-за Украины

Пентагон соберет закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения возможности отрасли поддержать Украину.

Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на слова представителя Минобороны и представителя сферы вооружения.

На встрече соберутся восемь крупнейших оборонных подрядчиков: General Dynamics, Lockheed Martin и другие.

Засекреченное обсуждение будет включать предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых систем, которые имеют ключевое значение для помощи министерству обороны Украины и союзникам США, сказал представитель Пентагона.

По словам чиновника, подрядчикам сообщили, что основное внимание на ней уделят "способности отрасли" поддержать Украину, если война затянется на несколько лет.

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Версия на английском языке Pentagon to hold meeting of top weapons makers over Ukraine

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