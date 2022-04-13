Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США из-за Украины

Пентагон соберет закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения возможности отрасли поддержать Украину.
Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на слова представителя Минобороны и представителя сферы вооружения.
На встрече соберутся восемь крупнейших оборонных подрядчиков: General Dynamics, Lockheed Martin и другие.
Засекреченное обсуждение будет включать предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых систем, которые имеют ключевое значение для помощи министерству обороны Украины и союзникам США, сказал представитель Пентагона.
По словам чиновника, подрядчикам сообщили, что основное внимание на ней уделят "способности отрасли" поддержать Украину, если война затянется на несколько лет.