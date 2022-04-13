Пентагон созывает совещание с топ-производителями оружия в США из-за Украины

Пентагон соберет закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения возможности отрасли поддержать Украину в войне против российских оккупантов

Пентагон соберет закрытую для прессы встречу ведущих оборонных подрядчиков США для обсуждения возможности отрасли поддержать Украину.

Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на слова представителя Минобороны и представителя сферы вооружения.

На встрече соберутся восемь крупнейших оборонных подрядчиков: General Dynamics, Lockheed Martin и другие.

Засекреченное обсуждение будет включать предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых систем, которые имеют ключевое значение для помощи министерству обороны Украины и союзникам США, сказал представитель Пентагона.

По словам чиновника, подрядчикам сообщили, что основное внимание на ней уделят "способности отрасли" поддержать Украину, если война затянется на несколько лет.