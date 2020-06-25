Пентагон составил список компаний КНР, против которых могут ввести санкции

Пентагон составил список из 20 китайских компаний, в число которых входит Huawei, для возможного введения финансовых санкций в их отношении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства.

По мнению американской стороны, организации поддерживаются Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Какотмечает Reuters, срединаходящихсявспискекомпаний - Hikvision, China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp., атакжеAviation Industry Corp. of China.

Документ был отправлен в Конгресс США.