Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии одного из главарей "Аль-Каиды"

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ ВВС США 17 января при нанесении точечного удара в районе сирийского города Идлиб уничтожили одного из главарей группировки "Аль-Каида" Мохаммеда Хабиба Боссадуна аль-Туниси.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

По его словам, аль-Туниси "имел отношение к планам террористов по проведению атак против целей на Западе". В Сирию боевик прибыл в 2014 году, до этого он в течение нескольких лет проживал в странах Европы и Ближнего Востока, поддерживая связи с другими экстремистами.

Кроме этого, 12 января также в Сирии был ликвидирован Абд аль-Джалил аль-Муслими, который имел тесные контакты с "Аль-Каидой", в том числе, с наиболее опытными ее членами. В 1990-х годах он проходил подготовку в лагерях движения "Талибан".