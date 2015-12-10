Пентагон сообщил об уничтожении в Ираке трех лидеров ИГИЛ

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В результате авиаударов по северо-западным районам Ирака за последнее время уничтожены три крупных лидера боевиков "ИГИЛ". Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя штаба коалиции США Стивена Уоррена.

В частности, в конце ноября был уничтожен Абу Салаф — «министр финансов» террористической группировки.

В то же время убиты Абу Мириам и Абу Разман аль-Туниси. Первый из них «руководил вымогательствами» в ИГ, а второй — координировал обмен информацией и боевиками между группами террористов, а также отвечал за снабжение оружием.

Уоррен отметил, что «захватить их не было возможности». Все три лидера ликвидированы в окрестностях города Талль-Афар.