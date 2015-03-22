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    Пентагон сообщил об угрозах "Исламского государства" в интернете

    Власти США информировали семьи людей, против которых направлены угрозы

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Минобороны США рассказало о расследовании в отношении группы лиц, опубликовавших списки участников американских операций против группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на BBC News.

    На сайте неизвестных содержатся призывы убить людей, представленых в списке. В Пентагоне пока не могут подтвердить степень отношения сайта к "Исламскому государству".

    Власти США информировали семьи людей, против которых направлены угрозы.

    По информации источника газеты The New York Times, сведения об этих людях можно найти в открытом доступе на различных сайтах и в соцсетях.

    Списки опубликовала организация, которая называет себя "хакерским подразделением" ИГ. В них можно найти адреса, фотографии и имена людей, которые якобы действовали против джихадистов.

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