Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия во Флориде

Военные США провели испытания гиперзвукового оружия в штате Флорида.

Военные США провели испытания гиперзвукового оружия в штате Флорида.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Армия (сухопутные войска - ред.) и ВМС США недавно начали испытания неядерной гиперзвуковой системы на базе Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Эти испытания стали важным этапом в развитии готовой к эксплуатации гиперзвуковой технологии. Были получены важные сведения о работе оборудования и программного обеспечения, что поможет приблизиться к развертыванию гиперзвуковых вооружений", - отметил представитель министерства обороны.

Сотрудник Пентагона не пояснил, были ли испытания успешными. Он не привел иных подробностей относительно систем, о которых идет речь.