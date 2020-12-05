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Пентагон сообщил о выводе почти всех военных США из Сомали

Пентагон сообщил о выводе почти всех военных США из Сомали Американский лидер Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года.
Другие страны
5 декабря 2020 г. 02:44
Пентагон сообщил о выводе почти всех военных США из Сомали

Американский лидер Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Пентагоном.

В нем отмечается, что глава Белого дома отдал приказ о "переброске большей части военных" из страны, в том числе в соседние государства. В заявлении подчеркивается, что "США не уходят из Африки". Вашингтон намерен по-прежнему оказывать поддержку своим партнерами, в том числе в борьбе с экстремистскими группировками. США намерены "сохранить возможность проводить в Сомали операции по борьбе с терроризмом", отметили в Пентагоне.

Как следует из заявления, США намерены сохранить военное присутствие в Африке, которое, как полагает американская сторона, дает им "преимущество в соперничестве великих держав".

По сведениям газеты The Wall Street Journal, в Сомали находятся около 700 американских военных. Как отмечает издание, часть из них перебросят на базы в Кении и Джибути.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ əsgərləri Somalidən çıxır

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