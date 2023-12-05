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Пентагон сообщил о выпущенных по базе США в Сирии 15 ракетах с территории Ирака

Пентагон сообщил о выпущенных по базе США в Сирии 15 ракетах с территории Ирака Пятнадцать ракет были выпущены с территории Ирака по американской базе в Сирии.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 03:01
Пентагон сообщил о выпущенных по базе США в Сирии 15 ракетах с территории Ирака

Пятнадцать ракет были выпущены с территории Ирака по американской базе в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"3 декабря 15 122-мм ракет были выпущены из Ирака по американской базе в Румейлане в Сирии. Пострадавших среди персонала и повреждений оборудования нет", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что оперативная группа, которая осуществляет операцию "Непоколебимая решимость", обнаружила место, откуда были выпущены ракеты, и передала эту информацию иракским силам безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon İraqdan ABŞ-nin Suriyadakı bazasına 15 raket atıldığını bildirib

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