Пентагон сообщил о выпущенных по базе США в Сирии 15 ракетах с территории Ирака

Пятнадцать ракет были выпущены с территории Ирака по американской базе в Сирии.

Пятнадцать ракет были выпущены с территории Ирака по американской базе в Сирии.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"3 декабря 15 122-мм ракет были выпущены из Ирака по американской базе в Румейлане в Сирии. Пострадавших среди персонала и повреждений оборудования нет", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что оперативная группа, которая осуществляет операцию "Непоколебимая решимость", обнаружила место, откуда были выпущены ракеты, и передала эту информацию иракским силам безопасности.