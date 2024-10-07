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Пентагон сообщил о сохранении сил на Ближнем Востоке для поддержки Израиля

Пентагон сообщил о сохранении сил на Ближнем Востоке для поддержки Израиля Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом в воскресенье подчеркнул, что Вашингтон сохраняет значительные силы на Ближнем Востоке для помощи Израилю.
Другие страны
7 октября 2024 г. 09:04

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом в воскресенье подчеркнул, что Вашингтон сохраняет значительные силы на Ближнем Востоке для помощи Израилю.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, руководители военных ведомств двух стран обсудили "дестабилизирующие действия Ирана на Ближнем Востоке и текущую ситуацию в Ливане и секторе Газа". Остин "подтвердил непоколебимую приверженность США обеспечению безопасности Израиля, прекращению огня в Газе и достижению решения, позволяющего гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы Израиля и Ливана".

"Министр подтвердил поддержку США права Израиля на самооборону и отметил, что Соединенные Штаты сохраняют значительный потенциал в регионе для защиты американских сил и объектов, оказания дальнейшей поддержки Израилю в самообороне и для сдерживания дальнейшей эскалации", - добавил Райдер. По его словам, Остин и Галант "подтвердили приверженность сдерживанию Ирана и подконтрольных ему партнеров и сил от использования ситуации в своих интересах или для расширения конфликта". Как сообщил Райдер ранее в воскресенье, Остин примет Галанта в Пентагоне 9 октября. Они обсудят ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

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