Пентагон сообщил о нанесении ударов по 230 объектам хуситов в Йемене

США нанесли удары по 230 объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

США нанесли удары по 230 объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом заявил заместитель помощника министра обороны по делам Ближнего Востока Дэниел Шапиро.

Он также отметил, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, что силы США, вероятно, уничтожили сотни единиц оружия хуситов. Однако, по словам Шапиро, похоже, что движение "полно решимости выдержать противостояние", используя оставшийся арсенал.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд) и председатель подкомитета этого комитета по Ближнему Востоку Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) на этих слушаниях также заявили, что американский Конгресс должен давать разрешения исполнительной ветви власти на нанесение ударов по позициям мятежников.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.