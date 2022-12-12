Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков ИГИЛ на востоке Сирии

Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГИЛ.

Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГИЛ.

Как передает Report , об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США провели успешный вертолетный рейд на востоке Сирии 11 декабря в 02:57 по местному времени (03:57 по Баку - ред.), уничтожив двух представителей ИГИЛ", - говорится в опубликованном заявлении.

Как отмечается, уничтожение двух боевиков позволит нарушить возможность террористической организации планировать и реализовывать "дестабилизирующие атаки" на Ближнем Востоке.

В CENTCOM добавили, что, по предварительным данным, жертв среди мирного населения удалось избежать.

Напомним, что ранее группировка сообщила о смерти лидера Абу аль-Хасана аль-Кураши. Позднее информацию подтвердили в американском оборонном ведомстве.