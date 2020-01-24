 Наверх

Пентагон сообщил о 34 пострадавших американских военных при обстреле баз в Ираке

Пентагон сообщил о 33 пострадавших американских военных при обстреле б

Тридцать четыре военнослужащих США получили контузии в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на 8 января. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"В общей сложности у 34 военнослужащих была диагностирована контузия. Восемь военнослужащих, которые ранее были доставлены в Германию, вернулись в США, где продолжат получать помощь, - сказал он. - Девять военнослужащих, транспортированных в Германию, до сих пор находятся там для оценки лечения. Один военнослужащий, отправленный в Кувейт, вернулся в Ирак".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!