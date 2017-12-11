Пентагон: Сообщение о выводе российских сил из Сирии не повлияет на действия США в САР

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сообщение о выводе российских сил из Сирии не повлияет на действия и приоритеты США в Сирийской Арабской Республике.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии. Сегодня глава государства посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск.

"Российские сообщения о выводе войск зачастую не подразумевают реальное сокращение контингента и не влияют на приоритеты США в Сирии", - заявил Э.Пэхон.

По его словам, глобальная коалиция продолжит функционировать в Сирии.