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    Пентагон: Сообщение о выводе российских сил из Сирии не повлияет на действия США в САР

    Российские сообщения о выводе войск зачастую не подразумевают реальное сокращение контингента и не влияют на приоритеты США в Сирии

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сообщение о выводе российских сил из Сирии не повлияет на действия и приоритеты США в Сирийской Арабской Республике.

    Как передает Report, об этом РИА Новости заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии. Сегодня глава государства посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск.

    "Российские сообщения о выводе войск зачастую не подразумевают реальное сокращение контингента и не влияют на приоритеты США в Сирии", - заявил Э.Пэхон.

    По его словам, глобальная коалиция продолжит функционировать в Сирии.

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