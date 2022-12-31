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Пентагон согласовал контракты почти на 400 истребителей F-35 на сумму $30 млрд

Пентагон согласовал контракты почти на 400 истребителей F-35 на сумму $30 млрд Пентагон и оборонный концерн Lockheed Martin завершили согласование зарубежных контрактов на производство и поставку 398 истребителей F-35 на общую сумму 30 млрд долларов США.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 19:41
Пентагон согласовал контракты почти на 400 истребителей F-35 на сумму $30 млрд

Пентагон и оборонный концерн Lockheed Martin завершили согласование зарубежных контрактов на производство и поставку 398 истребителей F-35 на общую сумму 30 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает European Defense Review.

По данным издания, согласование затрагивает 145 самолетов по лоту 15, 127 по лоту 16 и до 126 по варианту контракта по лоту 17, включая первый самолет F-35 для Бельгии, Финляндии и Польши.

Самолеты этих лотов станут первыми машинами, на которых будет установлено техническое обновление-3 (TR-3), модернизированное оборудование, необходимое для обеспечения возможностей Block 4.

TR-3 включает в себя новый интегрированный базовый процессор с большей вычислительной мощностью, панорамный дисплей в кабине и расширенный блок памяти.

Сейчас мировой парк F-35 насчитывает 894 самолета. Участниками программы F-35 являются 17 стран. На сегодняшний день обучено более 1870 пилотов и 13 500 специалистов по техническому обслуживанию, а общий налет F-35 превысил 602 000 часов, отмечает издание.

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