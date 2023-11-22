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Пентагон: Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз с 17 октября

Пентагон: Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз с 17 октября Силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 66 раз, пострадали более 60 человек.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 04:18
Пентагон: Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз с 17 октября

Силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 66 раз, пострадали более 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"С 17 октября американские силы подвергались нападениям примерно 66 раз, 32 раза в Ираке и 34 раза в Сирии", - отметила она.

По словам представителя Пентагона, среди американского персонала насчитывается 62 раненых.

Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщил, что американские военные нанесли авиаудар по позициям проиранских группировок в Ираке в ответ на обстрел с применением баллистической ракеты малой дальности иракской базы Аль-Асад в Ираке.

"Пострадали восемь человек, был причинен незначительный ущерб инфраструктуре", - отметили в СЕНТКОМ.

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