Пентагон: Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз с 17 октября

Пентагон: Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз с 17 октября

Силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 66 раз, пострадали более 60 человек.

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