Пентагон: Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз с 17 октября

Силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 66 раз, пострадали более 60 человек.
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"С 17 октября американские силы подвергались нападениям примерно 66 раз, 32 раза в Ираке и 34 раза в Сирии", - отметила она.
По словам представителя Пентагона, среди американского персонала насчитывается 62 раненых.
Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщил, что американские военные нанесли авиаудар по позициям проиранских группировок в Ираке в ответ на обстрел с применением баллистической ракеты малой дальности иракской базы Аль-Асад в Ираке.
"Пострадали восемь человек, был причинен незначительный ущерб инфраструктуре", - отметили в СЕНТКОМ.