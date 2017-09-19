Пентагон: силы коалиции близки к уничтожению боевиков ИГ в Ираке

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Силы коалиции во главе с США "близки к уничтожению" в Ираке боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии генерал- лейтенант Джеффри Харригиан, выступая на конференции, организованной в пригороде Вашингтона Ассоциацией в поддержку ВВС.

"Посмотрите, как изменилась ситуация [в Ираке] за последние пару недель, - приводит его слова военный еженедельник Defense News. - На всем пространстве от Мосула до Таль-Афара боевики ИГИЛ отступают. Мы предполагаем, что они начнут в ряде мест окапываться, что дает нам еще лучшую возможность уничтожить их".

По словам Харригиана, по мере приближения победы над ИГИЛ будет меняться и роль американских ВВС в осуществляемой коалицией операции Inherent Resolve в Ираке и Сирии. Упор будет делаться на воздушную разведку при сохранении возможности быстрого нанесения авиаударов по отдельным группам боевиков, пояснил генерал-лейтенант.