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Пентагон шестой год подряд не смог пройти аудиторскую проверку

Пентагон шестой год подряд не смог пройти аудиторскую проверку Пентагон шестой год подряд не смогло получить положительное заключение по итогам большинства внутренних аудиторских проверок.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 11:03
Пентагон шестой год подряд не смог пройти аудиторскую проверку

Пентагон шестой год подряд не смог получить положительное заключение по итогам большинства внутренних аудиторских проверок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Defense News.

По его данным, в этом году финансовые инспекторы Пентагона высказали положительное мнение только в отношении 7 из 29 проверок в рамках ежегодного аудита, еще одна проверка была пройдена с оговоркой. Три проверки пока не завершены, а 18 получили неудовлетворительные заключения. Как отмечает издание, такой результат связан со сложной системой распределения активов Пентагона. Они представлены во всех 50 американских штатах, к тому же у оборонного ведомства США на балансе также находятся примерно 4,5 тыс. объектов за границей.

Пентагон начал проводить подобные проверки в 2018 году после того, как Конгресс обязал проходить аудит все правительственные ведомства. С тех пор Министерству обороны США удалось решить лишь "несколько самых простых бухгалтерских проблем", однако большинство из них все еще сохраняется. Вследствие этого, указывает Defense News, примерно половина активов под управлением Пентагона не отвечает аудиторским стандартам, несмотря на то, что Минобороны выполнило около 500 рекомендаций, выданных после прошлогодних проверок. В этом году их число достигло 2,5 тыс.

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