Пентагон: Северная Корея продолжает предоставлять оружие России

В Министерстве обороны США считают, что партнерство между Россией и Северной Кореей продолжает процветать и КНДР оказывает поддержку РФ.

В Министерстве обороны США считают, что партнерство между Россией и Северной Кореей продолжает процветать и КНДР оказывает поддержку РФ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, поставки оружия продолжают расти.

По просьбе конкретизировать, какое именно оружие получает Россия, Сингх отметила, что Пентагон ранее рассекречивал информацию для широкой общественности. На этот раз речь идет о поставках различных вооружений: "Мы видим, как Россия обращается к таким партнерам, как Северная Корея, Иран, чтобы продолжать получать поддержку своей войны в Украине. И, знаете, мы будем стоять с Украиной, сколько бы времени это ни заняло".