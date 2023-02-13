Пентагон: Сбитый над озером Гурон в США объект представлял угрозу

Сбитый над озером Гурон в США объект представлял угрозу "из-за потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей", объект пролетал вблизи от значимых военных объектов.

Сбитый над озером Гурон в США объект представлял угрозу "из-за потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей", объект пролетал вблизи от значимых военных объектов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское Минобороны.

В Пентагоне рассказали, что объект был сбит по указанию президента США Джо Байдена и на основании рекомендаций Минобороны и военного командования истребителем F-16, с которого по нему была выпущена ракета AIM9x. Неопознанный аппарат находился в воздушном пространстве США на высоте примерно 20 тыс. футов (12 км), отметили в оборонном ведомстве.

"Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей", - заявили в Пентагоне.