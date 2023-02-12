Пентагон: сбитый над Канадой неопознанный объект изначально зафиксировали над Аляской

Неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, изначально был обнаружен в небе над Аляской, американские и канадские военные с тех пор следили за его перемещениями.

Неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, изначально был обнаружен в небе над Аляской, американские и канадские военные с тех пор следили за его перемещениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило объект над Аляской в пятницу вечером. Два истребителя F-22 <...> наблюдали за объектом, пока он находился в американском воздушном пространстве <...>, тщательно отслеживая его и используя время для определения природы объекта. Мониторинг был продолжен сегодня (в субботу - прим. ТАСС), когда объект пересек границу и оказался в воздушном пространстве Канады", - говорится в сообщении.

В небе над Канадой к наблюдению за объектом присоединились канадские самолеты CF-18 и CP-140. Позднее объект был сбит ракетой AIM 9X, выпущенной с американского F-22.