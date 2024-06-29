Пентагон: Самолеты и БПЛА США продолжат действовать в международном воздушном пространстве

Американские военные самолеты и беспилотники продолжат действовать в международном воздушном пространстве в рамках закона.

Американские военные самолеты и беспилотники продолжат действовать в международном воздушном пространстве в рамках закона.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, комментируя поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом БПЛА над акваторией Черного моря.

"Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами", - сказала Сингх.