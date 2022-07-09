Пентагон: Россия сильно отстает от своего графика в наступлении на Донбасс

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия сильно отстала от своего графика в наступлении на Донбасс.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия сильно отстала от своего графика в наступлении на Донбасс.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

"Россияне достигают очень постепенного, ограниченного, и высокозатратного прогресса только на определенных небольших участках Донбасса. Они сильно отстают от своих сроков. Они сильно отстают от своих целей", – говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В Пентагоне также отметили, что Украина начала осуществлять эффективные локализованные контрнаступления.

"Мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать системы HIMARS, чтобы значительно помешать способности россиян продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали. Поэтому мы вообще не видим, чтобы Россия выигрывала это сражение ", - заявил чиновник.