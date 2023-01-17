Пентагон: Россия просит у Ирана и КНДР ракеты из-за дефицита собственных

Кремль продолжает просить у Ирана и Северной Кореи ракеты, поскольку испытывает настоящий дефицит в собственных боеголовках и беспилотниках. В связи с этим Соединенные Штаты ожидают углубления отношений Москвы с Тегераном и Пхеньяном.

Кремль продолжает просить у Ирана и Северной Кореи ракеты, поскольку испытывает настоящий дефицит в собственных боеголовках и беспилотниках. В связи с этим Соединенные Штаты ожидают углубления отношений Москвы с Тегераном и Пхеньяном.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

"Откровенно говоря, это сигнал отчаяния России, что они обращаются к Ирану и Северной Корее. Что касается авиации, я думаю, что мы должны ожидать, что Иран и РФ будут углублять свои отношения. Потому что Россия все больше будет полагаться на помощь других стран, чтобы получить вооружение, которого им не хватает", - заявил представитель Пентагона.

В свою очередь заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что США обеспокоены российско-иранскими отношениями и будут наблюдать за всем, что РФ делает в отношении собственного производства ракет, и будет налагать санкции.