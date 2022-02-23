Пентагон: Россия еще может избежать полномасштабной войны

Администрация США работает над тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации кризиса в Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы работаем над тем, чтобы избежать дальнейшего конфликта в Украине", - приводят его слова западные СМИ.
По словам Остина, Россия "все еще может избежать трагической полномасштабной войны, которая не является для нее некоей неизбежностью".
В сообщениях отмечается, что Остин провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.