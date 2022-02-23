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Пентагон: Россия еще может избежать полномасштабной войны

Пентагон: Россия еще может избежать полномасштабной войны Администрация США работает над тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации кризиса на Украине, заявил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 06:56
Пентагон: Россия еще может избежать полномасштабной войны

Администрация США работает над тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации кризиса в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы работаем над тем, чтобы избежать дальнейшего конфликта в Украине", - приводят его слова западные СМИ.

По словам Остина, Россия "все еще может избежать трагической полномасштабной войны, которая не является для нее некоей неизбежностью".

В сообщениях отмечается, что Остин провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: Rusiya hələ də genişmiqyaslı müharibədən qaça bilər

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