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Пентагон: РФ и Китай развертывают средства противодействия GPS

Пентагон: РФ и Китай развертывают средства противодействия GPS Китай и Россия осуществляют развертывание средств, которые могут быть использованы против GPS и других систем в космосе, стремясь ослабить американский военный потенциал.
Другие страны
11 января 2024 г. 03:26
Пентагон: РФ и Китай развертывают средства противодействия GPS

Китай и Россия осуществляют развертывание средств, которые могут быть использованы против GPS и других систем в космосе, стремясь ослабить американский военный потенциал.

Как передает Report, об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, выступая в штате Колорадо. Речь транслировалась на сайте Петагона.

К.Хикс подчеркнула, что "сегодня, как никогда ранее, космос является неотъемлемой частью военных операций".

"И наши соперники это знают. Они понимают, в какой степени американский образ жизни и методы ведения войны США зависят от мощи в космосе, и они хотят подорвать наше преимущество в этой сфере", - сказала замминистра. По ее версии, с этой целью Китай "быстро наращивает космический и противокосмический потенциал и интегрирует его в более общую стратегию", чтобы "бросить вызов" силам США.

"Вот почему Россия прибегала к угрозам в сфере противодействия космическим средствам в рамках попыток подорвать интересы США, их союзников и партнеров", - утверждала Хикс.

"Россия и Китай развивают свои военные доктрины так, чтобы они в большей степени касались космоса. Они развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других жизненно важных систем в космосе. И мы видели, что обе страны проводят операции против нас и наших союзников с целью уменьшения наших преимуществ в космосе", - утверждала заместитель министра обороны США.

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