Пентагон: решение о создании "зоны безопасности" на севере Сирии не принято

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Решение о создании "зоны безопасности" на севере Сирии у границы с Турцией не принято, такая концепция рассматривается.

Как передает Report со ссылкой на TAСС, об этом сообщил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Мы продолжаем говорить с турками о возможности [создания] зоны безопасности, или как бы вы ее не называли. Мы рассматривали это на протяжении нескольких лет, - сказал он. - Никакого окончательного решения пока нет, военачальники все еще обсуждают".

По словам Маккензи, данная концепция по-прежнему существует.