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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на DeutscheWelle, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. В настоящий момент в Германии дислоцированы 35 тысяч военных из США.

По информации газеты, речь идет о внутреннем исследовании Пентагона о стоимости дислокации войск в Германии и их вывода. Один из возможных вариантов развития событий - передислокация военных США в Польшу.

Пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон в интервью газете опроверг наличие планов о выводе войск. Однако он также заявил, что Пентагон регулярно проверяет целесообразность размещения военных контингентов за границей.