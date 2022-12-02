Пентагон рассматривает план по значительному расширению обучения украинских военных

Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению "изощренных кампаний".

Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению "изощренных кампаний".

Как передает Report, об этом заявляет издание Washington Post .

"Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных", - говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на неназванных представителей Пентагона указывает, что план обсуждается в течение недель, для его реализации планируют использовать средства, которые Вашингтон выделяет Киеву. Украинских военных собираются обучить проведению "изощренных кампаний" против российской армии, пишет Washington Post.

Речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных. Тренировать их планируют в Германии, где американские специалисты обучали украинцев последние годы.