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Пентагон рассматривает идею переброски новых сил на Ближний Восток

Пентагон рассматривает идею переброски новых сил на Ближний Восток Соединенные Штаты рассматривают вариант увеличения численности своего воинского контингента в регионе Ближнего Востока после ликвидации Израилем генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 06:50
Пентагон рассматривает идею переброски новых сил на Ближний Восток

Соединенные Штаты рассматривают вариант увеличения численности своего воинского контингента в регионе Ближнего Востока после ликвидации Израилем генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских должностных лиц.

По ее сведениям, военные уже представили главе Пентагона Ллойду Остину различные варианты наращивания численности войск и вооружений в регионе. Министр обороны связался по этому вопросу с президентом США Джо Байденом. Как уточняет телекомпания, окончательного решения пока не принято.

Численность американских войск на Ближнем Востоке составляет порядка 40 тыс. человек.

Напомним, что 28 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насруллы в ходе атаки авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен 27 сентября в момент совещания руководства "Хезболлах". Движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжать противостояние с Израилем.

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