Пентагон расследует взлом системы связи на 17 объектах ВВС США

Один из инженеров Пентагона взломал систему связи на 17 объектах Военно-воздушных сил (ВВС) США. Речь идет о сотруднике, который работал на базе ВВС Арнольд в штате Теннесси.

Один из инженеров Пентагона взломал систему связи на 17 объектах Военно-воздушных сил (ВВС) США. Речь идет о сотруднике, который работал на базе ВВС Арнольд в штате Теннесси.

Как передает Report, об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на ордер на обыск в его доме.

По информации издания, 48-летний инженер украл правительственные радиотехнологии для собственного использования. Стоимость соответствующего оборудования, которое он украл, составила почти $90 тыс.

Отмечается, во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что инженер имел «несанкционированный доступ администратора» к технологиям радиосвязи, используемым Командованием по воздушному обучению и обучению (AETC).

В публикации Forbes также говорится, что мужчина использовал программное обеспечение Motorola для программирования радио, которое содержало всю систему связи базы ВВС Арнольд.