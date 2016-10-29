Пентагон раскрыл бюджет военной разведки США на 2016 год

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны США обнародовало данные о размере бюджета своей военной разведки в 2016 году, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что бюджет за 2016 финансовый год, завершившийся 30 сентября, составил 17,7 млрд. долларов США.

На разведывательную деятельность правительство США запрашивало из бюджета 53,9 миллиарда долларов, из них 17,7 миллиарда предназначались для разведывательного управления министерства обороны (РУМО).

Пентагон решил, что "обнародование этой цифры не ставит под угрозу тайную деятельность в рамках программы военной разведки". В то же время в ведомстве заявили, что "никакие другие бюджетные сведения или детали программы опубликованы не будут, поскольку они остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности".