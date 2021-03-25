Пентагон: Ракетные пуски КНДР представляют угрозу

Ракетные пуски КНДР указывают на угрозу, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества ее программа разработки вооружений.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом считают в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил (ВС) США.
"Нам известно о ракетных пусках КНДР сегодня утром. Мы продолжим следить за ситуацией и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних с ней стран и мирового сообщества", - говорится в заявлении представителя Индо-Тихоокеанском командовании Майка Кафки.
"Приверженность США защите Южной Кореи и Японии остается непоколебимой", - подчеркнул представитель командования.