Пентагон: Ракетные пуски КНДР представляют угрозу

Ракетные пуски КНДР указывают на угрозу, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества ее программа разработки вооружений

Ракетные пуски КНДР указывают на угрозу, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества ее программа разработки вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом считают в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил (ВС) США.

"Нам известно о ракетных пусках КНДР сегодня утром. Мы продолжим следить за ситуацией и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних с ней стран и мирового сообщества", - говорится в заявлении представителя Индо-Тихоокеанском командовании Майка Кафки.

"Приверженность США защите Южной Кореи и Японии остается непоколебимой", - подчеркнул представитель командования.