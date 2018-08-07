 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пентагон проверяет информацию об убийстве авиацией США афганских полицейских

    © Wiki

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министерство обороны США проверяет информацию об уничтожении сегодня американской авиацией более десяти афганских полицейских в провинции Логар.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель американских сил в Афганистане полковник Мартин О'Доннелл.

    "В настоящее время я могу подтвердить лишь то, что американские силы в Афганистане действительно нанесли сегодня рано утром авиаудар для оказания поддержки афганским операциям и для защиты афганских сил в уезде Азра в провинции Логар", - заявил М.О'Доннелл.

    Ранее сообщалось, что 15 полицейских погибли в результате авиаудара ВВС США, нанесенного по КПП правительственной армии в том же уезде.

    По словам члена самоуправления в афганском уезде Азра Абдулы Ували Уакил, иностранные силы не должны повторять ошибку, допущенную ими сегодня.

    "Если они и дальше будут допускать такую небрежность, это создаст более серьезную проблему", - добавил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi