Пентагон проверяет информацию об убийстве авиацией США афганских полицейских

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министерство обороны США проверяет информацию об уничтожении сегодня американской авиацией более десяти афганских полицейских в провинции Логар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель американских сил в Афганистане полковник Мартин О'Доннелл.

"В настоящее время я могу подтвердить лишь то, что американские силы в Афганистане действительно нанесли сегодня рано утром авиаудар для оказания поддержки афганским операциям и для защиты афганских сил в уезде Азра в провинции Логар", - заявил М.О'Доннелл.

Ранее сообщалось, что 15 полицейских погибли в результате авиаудара ВВС США, нанесенного по КПП правительственной армии в том же уезде.

По словам члена самоуправления в афганском уезде Азра Абдулы Ували Уакил, иностранные силы не должны повторять ошибку, допущенную ими сегодня.

"Если они и дальше будут допускать такую небрежность, это создаст более серьезную проблему", - добавил он.