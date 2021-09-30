Пентагон провел новые переговоры с военными КНР

Заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Майкл Чейз провел новые переговоры с военными КНР, с китайской стороны в них участвовал заместитель начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР (ЦВС)

Заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Майкл Чейз провел новые переговоры с военными КНР, с китайской стороны в них участвовал заместитель начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР (ЦВС) Хуан Сюэпин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении американского военного ведомства.

Отмечается, что консультации проводились по защищенному каналу видеосвязи в течение двух дней - 28 и 29 сентября. "В ходе переговоров две стороны провели честные, глубокие и открытие дискуссии по целому ряду вопросов, касающихся отношений в военной сфере между США и КНР. Обе стороны подтвердили наличие консенсуса относительно того, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации", - подчеркнули в Пентагоне.

"Эта встреча является важным компонентом текущих усилий администрации Байдена и Харрис, направленных на то, чтобы ответственным образом регулировать соперничество между США и КНР за счет поддержания открытых каналов коммуникации с КНР", - отмечается также в заявлении.