Пентагон проведет новое расследование в связи с выводом войск из Афганистана

Министр обороны США Пит Хегсет поручил создать комиссию для расследования обстоятельств вывода войск из Афганистана по решению предыдущей американской администрации в 2021 году.

Министр обороны США Пит Хегсет поручил создать комиссию для расследования обстоятельств вывода войск из Афганистана по решению предыдущей американской администрации в 2021 году.

Как передает Report , об этом говорится в распоряжении главы Пентагона в соцсети Х.

"Последние три месяца министерство занималось обзором этого катастрофического события в истории наших вооруженных сил", - отмечается в документе.

Глава Пентагона счел необходимым провести всестороннюю проверку, чтобы предоставить американским гражданам полноценную картину происшедшего.

Специальная комиссия займется также изучением ранее проведенных расследований. В документе утверждается, что вывод войск, организованный администрацией экс-президента США Джо Байдена, был хаотичным. В результате теракта в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года погибли 13 американских военнослужащих и 170 граждан.

Джо Байден заявлял, что вывод войск был в интересах США, и называл миссию успешной. После вывода военных США и НАТО в августе 2021 года власть в Афганистане захватило движение "Талибан".