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Пентагон просит Конгресс США выделить $500 млн на проект разработки истребителя F-47

Пентагон просит Конгресс США выделить $500 млн на проект разработки истребителя F-47 В Пентагоне считают, что одновременное "продвижение двух истребителей шестого поколения чревато недоработками обеих программ"
Другие страны
4 июня 2025 г. 13:07
Пентагон просит Конгресс США выделить $500 млн на проект разработки истребителя F-47

Пентагон предложил Конгрессу США перенаправить $500 млн, ранее выделенных на ускоренную разработку истребителя шестого поколения для ВМС (F/A-XX), на финансирование проекта F-47 для ВВС. Этот вопрос может быть обсужден сегодня на слушаниях с участием представителей ВМС страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ ведомства, который разослан в профильные комитеты палаты представителей и сената.

"Минобороны попросило Конгресс направить $500 млн на проект F-47, контракт на который в марте получила компания Boeing, вместо финансирования ускоренной разработки перспективного истребителя-невидимки ВМС, который еще предстоит отдать подрядчику", - сказано в сообщении.

В Пентагоне считают, что одновременное "продвижение двух истребителей шестого поколения чревато недоработками обеих программ".

Ранее в Конгрессе не поддержали это предложение. Так, комитет по вооруженным силам палаты представителей отказался удовлетворить просьбу Пентагона, а сенатский комитет по обороне также включил в свой проект бюджета $750 млн именно на ускоренное развитие F/A-XX.

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