Пентагон прокомментировал новое видео с аль-Багдади

Пентагон в курсе видео, на котором предположительно предстал Абу Бакр аль-Багдади, главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передаёт Report, об этом сказал РИА "Новости" представитель Пентагона коммандер Шон Робертсон.

"Мы в курсе размещенного сегодня видео, на котором предположительно показан Абу Бакр аль-Багдади. Мы продолжаем поддерживать силы партнеров в их миссии — осуществить долговременный разгром ИГ. Это включает борьбу с их (террористов) возможностью финансировать операции, рекрутировать новых членов и сотрудничать для проведения экстремистских нападений и насилия", - сказал Робертсон.

Ранее лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в опубликованном в соцсетях видеообращении заявил, что сражение за город Багуз окончено.

https://report.az/ru/drugie-strany/ig-ob-yavilo-o-porazhenii-v-sirii/