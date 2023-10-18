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Пентагон призывал Израиль следовать законам войны

Пентагон призывал Израиль следовать законам войны США призывают Израиль следовать правилам ведения войны.
Другие страны
18 октября 2023 г. 00:14
Пентагон призывал Израиль следовать законам войны

США призывают Израиль следовать правилам ведения войны.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос, касавшийся авиаудара Израиля по госпиталю "Аль-Маамадани" в секторе Газа.

"Я видела сообщения об ударе по госпиталю. Мне известно об этом, но мне нечего сообщить по этому поводу. Министр обороны США Ллойд Остин поддерживает постоянный контакт с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, подчеркивая, что в этом конфликте должны соблюдаться законы войны", - подчеркнула Сингх.

По словам представителя американского оборонного ведомства, США "не знают, кто несет ответственность" за удар, и "не располагают всеми фактами". "Мы поддерживаем постоянный контакт с израильтянами и видим, что они очень взвешенно подходят к выбору мест для нанесения ударов, целясь по местам размещения боевиков ХАМАС на удалении от мирного населения", - подчеркнула Сингх.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа, в том числе по госпиталю. В результате, по данным медицинских источников, которые привел телеканал, погибли сотни человек.

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