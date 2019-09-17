Пентагон призвал Турцию покупать военную технику у США

Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.

Как Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

"Я в курсе сообщений об этом. Конечно, мы гордимся американскими системами, которые мы разработали и которые развернуты в этой стране. Мы бы хотели призвать наших турецких партнеров приобретать их", - сказал он. "Но, конечно, Турция является суверенной страной. Они сами принимают решения. Но мы готовы к сотрудничеству с ними в этом направлении", - добавил Руд.