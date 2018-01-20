Пентагон призвал стороны избежать эскалации конфликта в Африне

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты на фоне сообщений о начале Турцией и отрядами сирийской оппозиции военной операции против курдов в районе Африн в Сирии призывают стороны избежать эскалации конфликта в регионе.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

"Мы призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на более важной задаче по разгрому ИГ", - сказал он.

Ранее газета Sabah сообщила, что истребители ВВС Турции начали наносить удары по позициям сирийскиго крыла Курдской Рабочей Партии –ПКК. в районе Африн в Сирии. Позднее Анатолийское агентство проинформировало, что формирования оппозиционной сирийскому правительству группировки "Сирийская свободная армия", с которыми Турция координирует свои действия в Сирии, также начали наступление на курдов