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Пентагон призвал разработчиков ИИ делиться информацией о технологиях

Пентагон призвал разработчиков ИИ делиться информацией о технологиях Пентагону необходимо больше информации о технологиях, используемых для работы искусственного интеллекта (ИИ), поэтому ведомство призывает разработчиков ИИ к большей прозрачности.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 08:57
Пентагон призвал разработчиков ИИ делиться информацией о технологиях

Пентагону необходимо больше информации о технологиях, используемых для работы искусственного интеллекта (ИИ), поэтому ведомство призывает разработчиков ИИ к большей прозрачности.

Как передает Report, об этом агентству Bloomberg сообщил глава отдела цифровых технологий и искусственного интеллекта в министерстве обороны США Крейг Мартелл.

"Мы получаем лишь итоговый результат построения моделей, этого недостаточно", - объяснил он. Мартелл сравнил используемые в работе с ИИ большие языковые модели с "найденными инопланетными технологиями", отметив, что у сотрудников Пентагона нет представления о структуре этих моделей и о данных, которые в них используются. Он добавил, что компании не предоставляют информации об угрозах, которые могут представлять их системы.

"Они говорят: "Вот, смотрите. Но мы не скажем вам, как мы построили это. Мы не скажем вам, в чем оно хорошо, а в чем нет", - сказал он, подчеркнув, что Пентагон вынужден проявлять больше осторожности при использовании новейших технологий, чем частный сектор.

"Мы не хотим останавливать работу больших языковых моделей. Мы просто хотим понять принципы их использования, их преимущества, опасности и способы борьбы с ними", - указал он.

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