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Пентагон призвал Ирак обеспечить безопасность американских сил в республике

Пентагон призвал Ирак обеспечить безопасность американских сил в республике Вашингтон просит иракское правительство обеспечить безопасность американских военных в свете ударов по базам США в Ираке и Сирии.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 23:37
Пентагон призвал Ирак обеспечить безопасность американских сил в республике

Вашингтон просит иракское правительство обеспечить безопасность американских военных в свете ударов по базам США в Ираке и Сирии.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"22 апреля проиранские военные группировки совершили две безуспешные атаки на силы США в Ираке и Сирии. Это первые атаки на объекты коалиции с 4 февраля. Эти удары ставят под угрозу безопасность сил коалиции и находящегося в Ираке персонала. Мы призываем правительство Ирака предпринять все необходимые шаги, чтобы гарантировать безопасность американских военных в Ираке и Сирии в связи с атаками этих группировок. Если атаки продолжатся, мы без колебаний защитим наши силы, как делали это ранее", - сказал Райдер.

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