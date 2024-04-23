Пентагон призвал Ирак обеспечить безопасность американских сил в республике

Вашингтон просит иракское правительство обеспечить безопасность американских военных в свете ударов по базам США в Ираке и Сирии.

Вашингтон просит иракское правительство обеспечить безопасность американских военных в свете ударов по базам США в Ираке и Сирии.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"22 апреля проиранские военные группировки совершили две безуспешные атаки на силы США в Ираке и Сирии. Это первые атаки на объекты коалиции с 4 февраля. Эти удары ставят под угрозу безопасность сил коалиции и находящегося в Ираке персонала. Мы призываем правительство Ирака предпринять все необходимые шаги, чтобы гарантировать безопасность американских военных в Ираке и Сирии в связи с атаками этих группировок. Если атаки продолжатся, мы без колебаний защитим наши силы, как делали это ранее", - сказал Райдер.