Пентагон признал поставку Тайваню непригодного для использования вооружения

Пентагон признал поставку Тайваню поврежденного, непригодного для использования и некачественно упакованного вооружения.

Пентагон признал поставку Тайваню поврежденного, непригодного для использования и некачественно упакованного вооружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Официальный представитель Пентагона майор Пит Нгуен заявил, что ведомство "приняло меры для улучшения процесса получения помощи в рамках механизма Presidential Drawdown Authority для Тайваня" и сделает выводы из указанного опыта, который был первым в своем роде.

"Тайвань является ключевым партнером по сотрудничеству в области безопасности, и правительство США сохраняет приверженность обеспечению того, чтобы поставляемое этому партнеру оборудование было пригодно к оперативному применению", - заявил Нгуен агентству.

В июле 2023 года президент США Джо Байден объявил о выделении Тайваню пакета военной помощи на сумму до $345 млн по механизму Presidential Drawdown Authority, который позволяет главе американской администрации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций своим указом поставлять вооружения и другие материалы иностранному партнеру без согласования с Конгрессом. При этом поставка осуществляется напрямую со складов Пентагона.