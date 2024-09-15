Пентагон признал поставку Тайваню непригодного для использования вооружения

Пентагон признал поставку Тайваню поврежденного, непригодного для использования и некачественно упакованного вооружения.
Как передает
Официальный представитель Пентагона майор Пит Нгуен заявил, что ведомство "приняло меры для улучшения процесса получения помощи в рамках механизма Presidential Drawdown Authority для Тайваня" и сделает выводы из указанного опыта, который был первым в своем роде.
"Тайвань является ключевым партнером по сотрудничеству в области безопасности, и правительство США сохраняет приверженность обеспечению того, чтобы поставляемое этому партнеру оборудование было пригодно к оперативному применению", - заявил Нгуен агентству.
В июле 2023 года президент США Джо Байден объявил о выделении Тайваню пакета военной помощи на сумму до $345 млн по механизму Presidential Drawdown Authority, который позволяет главе американской администрации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций своим указом поставлять вооружения и другие материалы иностранному партнеру без согласования с Конгрессом. При этом поставка осуществляется напрямую со складов Пентагона.