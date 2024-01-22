Пентагон признал погибшими двух военных США, пропавших у берегов Сомали

Минобороны США считает погибшими двух военнослужащих спецназа ВМС США, которые пропали 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали.

Минобороны США считает погибшими двух военнослужащих спецназа ВМС США, которые пропали 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США.

"Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков двух бойцов спецназа ВМС США не обнаружили, теперь они считаются погибшими", - отмечается в документе. Из него следует, что военные пропали во время высадки на судно, на котором перевозили вооружения иранского производства.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что двое военных упали в воду, пытаясь подняться на борт судна у берегов Сомали. CENTCOM уточняет, что проведение поисковой операции продолжается, но Пентагон уже не рассчитывает найти двух бойцов спецназа ВМС США живыми.