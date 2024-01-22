О нас

Пентагон признал погибшими двух военных США, пропавших у берегов Сомали

Пентагон признал погибшими двух военных США, пропавших у берегов Сомали Минобороны США считает погибшими двух военнослужащих спецназа ВМС США, которые пропали 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали.
Другие страны
22 января 2024 г. 04:45
Пентагон признал погибшими двух военных США, пропавших у берегов Сомали

Минобороны США считает погибшими двух военнослужащих спецназа ВМС США, которые пропали 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США.

"Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков двух бойцов спецназа ВМС США не обнаружили, теперь они считаются погибшими", - отмечается в документе. Из него следует, что военные пропали во время высадки на судно, на котором перевозили вооружения иранского производства.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что двое военных упали в воду, пытаясь подняться на борт судна у берегов Сомали. CENTCOM уточняет, что проведение поисковой операции продолжается, но Пентагон уже не рассчитывает найти двух бойцов спецназа ВМС США живыми.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pentaqon Somali sahillərində yoxa çıxan iki ABŞ əsgərinin öldüyünü elan edib

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi