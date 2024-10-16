Пентагон признал ограниченность запасов военной помощи США

Запасы военной помощи Соединенных Штатов не безграничны, и Пентагон сталкивается с давлением на систему снабжения.

Запасы военной помощи Соединенных Штатов не безграничны, и Пентагон сталкивается с давлением на систему снабжения.

Как передает Report , об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Это справедливая оценка - наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы," - отметила Сингх, отвечая на вопрос о способности Вашингтона предоставлять оружие обеим странам до тех пор, пока это необходимо.

Она подчеркнула, что США продолжают оказывать помощь Украине на поле боя, а также поддерживать Израиль в вопросах его самообороны.

"Мы будем продолжать сотрудничать с оборонной промышленной базой, чтобы обеспечить лучшие решения для этих задач," - добавила Сингх.