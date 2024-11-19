Пентагон признал, что число ATACMS у США ограниченно

Пентагон отказался раскрыть информацию о том, сколько тактических баллистических ракет ATACMS было передано Киеву, однако констатировал, что у США их "число ограниченно".

Пентагон отказался раскрыть информацию о том, сколько тактических баллистических ракет ATACMS было передано Киеву, однако констатировал, что у США их "число ограниченно".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, соответствующее заявление сделала на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх.

Она констатировала, США ранее в пакетах военной помощи "предоставили Украине ATACMS". На вопрос, сколько именно, Сингх ответила: "По соображениям оперативной безопасности мы не станем указывать это число".

Говоря о том, сколько таких ракет имеется у США, она сказала: "Они чрезвычайно дорогостоящие, и по этой причине, как вы знаете, их число ограниченно".

Коснувшись вопроса о том, способны ли украинские военные без помощи американских специалистов осуществлять запуск ATACMS, Сингх изложила следующую версию: "На поле боя всем управляют и руководят украинцы". Она признала, что американская сторона оказывает Киеву поддержку "в удаленном режиме". Сингх утверждала, что у США "нет наземных сил в Украине".