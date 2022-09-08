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Пентагон приостановил прием истребителей F-35

Пентагон приостановил прием истребителей F-35 Вооруженные силы США приостановили приемку истребителей пятого поколения F-35 Lightning для проверки на наличие материалов китайского производства.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 07:02
Пентагон приостановил прием истребителей F-35

Вооруженные силы США приостановили приемку истребителей пятого поколения F-35 Lightning для проверки на наличие материалов китайского производства.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил официальный представитель Пентагона Рассел Гомар.

По его данным, под подозрением оказался сплав, используемый в смазочном насосе двигателя, изготовленный из несанкционированного материала из Китая.

"Расследование, начавшееся в середине августа, показало, что сплав в смазочном насосе двигателя не соответствует законам США о закупках, запрещающим несанкционированные китайские материалы", - отметил Гомаре.

При этом он уточнил, что обнаруженный сплав не наносит вреда самолетам.

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