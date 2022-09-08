Пентагон приостановил прием истребителей F-35

Вооруженные силы США приостановили приемку истребителей пятого поколения F-35 Lightning для проверки на наличие материалов китайского производства.
Как передает Report со ссылкой на агентство
По его данным, под подозрением оказался сплав, используемый в смазочном насосе двигателя, изготовленный из несанкционированного материала из Китая.
"Расследование, начавшееся в середине августа, показало, что сплав в смазочном насосе двигателя не соответствует законам США о закупках, запрещающим несанкционированные китайские материалы", - отметил Гомаре.
При этом он уточнил, что обнаруженный сплав не наносит вреда самолетам.