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Пентагон приостановил полеты подразделения, вертолет которого столкнулся с самолетом

Пентагон приостановил полеты подразделения, вертолет которого столкнулся с самолетом Пентагон приказал подразделению Сухопутных войск США, которому принадлежал вертолет, столкнувшийся в среду с самолетом над Вашингтоном, временно приостановить полеты.
Другие страны
30 января 2025 г. 20:20
Пентагон приостановил полеты подразделения, вертолет которого столкнулся с самолетом

Пентагон приказал подразделению Сухопутных войск США, которому принадлежал вертолет, столкнувшийся в среду с самолетом над Вашингтоном, временно остановить полеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Двенадцатому авиационному батальону на данный момент дана 48-часовая оперативная пауза в выполнении чрезвычайных задач на время выяснения обстоятельств происшествия", - сообщил он в ходе выступления.

Говоря о военных, которые были на борту вертолета, Хегсет отметил, что это был довольно опытный экипаж. По его словам, военные проходили ежегодное обучение полетам в ночных условиях.

"У них были очки ночного видения", - уточнил глава Пентагона.

Хегсет сообщил, что специалисты ВВС США находятся на месте катастрофы для проведения расследования. По его словам, специалисты должны установить, находилось ли воздушное судно в выделенном воздушном коридоре и на нужной высоте во время произошедшего.

Напомним, что ранее самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Представители экстренных служб сообщили, что вероятно вышивших после происшествия не осталось.

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