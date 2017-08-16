Пентагон: Примерно 2,5 тыс. боевиков ИГ находятся на территории Ракки

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Примерно 2,5 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" находятся на территории сирийского города Ракка (520 км от Дамаска).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в среду заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Согласно нашей оценке, там (в Ракке) все еще остаются не более 2,5 тысяч боевиков ИГ. Хочу подчеркнуть, что это приблизительные цифры", - отметил он.